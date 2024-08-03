يستفيد منها 40 ألف نسمة.. جهود مبادرة حياة كريمة فى قرى وادى الصعايدة بأسوان

واصلت مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، جهودها فى تنفيذ المشروعات بمحافظة أسوان بقرى وادى الصعايدة بمركز إدفو.
ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مشروعات المبادرة:
1- لم تحظى قرى وادى الصعايدة منذ إنشاؤها فى مطلع التسعينات باهتمام وتنمية حتى جاءت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".
2- وصلت معدلات التنفيذ الجارية لـ 61 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية بقرى وادى الصعايدة.
3- يستفيد من المشروعات أكثر من 40 ألف نسمة.
4- تم الإنتهاء من تنفيذ 35 مشروع بنسبة 100% ، وتم التشغيل التجريبى لها.
5- شملت المشروعات التى تم الانتهاء منها: إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ونقطة الإسعاف ومركز تنمية الأسرة والطفولة.
6- كما تم الانتهاء من 5 مدارس ، و 5 كبارى على الترع ، فضلاً عن مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والكهرباء ، وأبراج شركة الإتصالات ، وأعمال الفايبر ، والغاز الطبيعى ، ورصف الطرق الداخلية ، ومكتبة كتابك ، ووحدات طب الأسرة ، والوحدة البيطرية.
7- فيما جارى العمل بمحطات رفع الصرف الصحى ومحطة مياه الشرب وشبكات الإنحدار والطرد والوصلات المنزليه ، بالإضافه لمراكز الشباب.
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