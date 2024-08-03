يستفيد منها 40 ألف نسمة.. جهود مبادرة حياة كريمة فى قرى وادى الصعايدة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

واصلت مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، جهودها فى تنفيذ المشروعات بمحافظة أسوان بقرى وادى الصعايدة بمركز إدفو.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مشروعات المبادرة:

1- لم تحظى قرى وادى الصعايدة منذ إنشاؤها فى مطلع التسعينات باهتمام وتنمية حتى جاءت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

2- وصلت معدلات التنفيذ الجارية لـ 61 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية بقرى وادى الصعايدة.

3- يستفيد من المشروعات أكثر من 40 ألف نسمة.

4- تم الإنتهاء من تنفيذ 35 مشروع بنسبة 100% ، وتم التشغيل التجريبى لها.

5- شملت المشروعات التى تم الانتهاء منها: إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ونقطة الإسعاف ومركز تنمية الأسرة والطفولة.

6- كما تم الانتهاء من 5 مدارس ، و 5 كبارى على الترع ، فضلاً عن مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والكهرباء ، وأبراج شركة الإتصالات ، وأعمال الفايبر ، والغاز الطبيعى ، ورصف الطرق الداخلية ، ومكتبة كتابك ، ووحدات طب الأسرة ، والوحدة البيطرية.

7- فيما جارى العمل بمحطات رفع الصرف الصحى ومحطة مياه الشرب وشبكات الإنحدار والطرد والوصلات المنزليه ، بالإضافه لمراكز الشباب.