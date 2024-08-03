وكيل صحة سوهاج يعقد اجتماعا بمديرى عموم المديرية والإدارات عبر الفيديو كونفرانس

سوهاج محمود مقبول

ترأس اليوم السبت الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الإجتماع الموسع مع مديري العموم والإدارات الفنية المعنية بحملة 100 يوم صحة والتي انطلقت منذ يومين، شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مديرو الإدارات الصحية بجميع مراكز المحافظة، بدأ الاجتماع باستعراض ما تم خلال اليومين من أعمال وعدد الفرق وآلية العمل و توزيع الفرق المتنقلة وأبرز المعوقات لتلافيها .

ومن جانبه شدد وكيل صحة سوهاج، علي الالتزام بالمواعيد و أماكن الفرق و حسن معاملة الجمهور و تقديم الخدمة بكل مبادرة علي أكمل وجه مؤكداً علي المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة وخاصة بالفرق المتنقلة والوصول لجميع المستهدفين خلال كل مبادرة

وأوضح أن المبادرات الرئاسية تحظي بدعم كبير من القيادة السياسية حيث انها شكلت نقطة فارقة في حياة الألاف من المواطنين والاكتشاف المبكر للأمراض مما يساعد ويساهم في الشفاء بشكل كبير .

كما أضاف أن هناك 240 فريقا طبيا ما بين ثابت ومتحرك منتشر بجميع أرجاء المحافظة لتقديم خدمات المبادرات مناشداً مواطني المحافظة بالحرص علي حصولهم علي الخدمة حيث أنها مجاناً تمام، منوهاً إلي نشر فرق التوعية والتثقيف الصحى لتقديم خدمات التوعية والإرشاد الصحي و الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال الحملة.