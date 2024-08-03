وزير خارجية لبنان يؤكد لنظيره الدنماركى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701

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تلقى وزير الخارجية اللبنانى عبدالله بو حبيب اليوم /السبت/ اتصالاً هاتفياً من نظيره الدنماركى لارس لوك راسموسن، وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام؛ أن راسموسن أعرب خلال الاتصال عن تعازيه فى الضحايا والمصابين الذين سقطوا جراء الضربة الإسرائيلية التى استهدفت بيروت مساء /الثلاثاء/ الماضي.



وأشاد بوحبيب بدور نظيره الدانماركى لدعمه، مشددا على ضرورة التطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن 1701.



وأشار وزير الخارجية اللبنانى إلى أن تطبيق كافة القرارات الأممية فى المنطقة من شأنه أن ينهى دوامة الحروب الدورية ويبنى لسلام دائم"، موضحا أن الخيارات العسكرية سوف تؤدى إلى تفاقم جذرى للصراع.



ومن جانبه ..أعرب وزير الخارجية الدنماركى عن موقف بلاده الداعم لموقف الحكومة اللبنانية ولسيادة لبنان ووحدة أراضيه ، مشددا على ضرورة احترام الشرعية الدولية لصالح كافة الدول، والصغيرة تحديدا، لصون السلم والأمن الدوليين.