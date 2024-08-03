وزيرة التضامن تتفقد معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالساحل الشمالي

كتب مدحت وهبة

تفقدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أروقة معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي، والذى يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، ويستمر حتى 5 سبتمبر المقبل.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعى على إجراء جولة تفقدية، ولقاء العارضين والاستماع إليهم، والاطلاع على المعروضات المشاركين بها فى المعرض، حيث يعرضون منتجات يدوية ومحلية، وهى عبارة عن السجاد والكليم، والزجاج الملون والمعشق، ومنتجات الخوص، والمفروشات والملابس القطنية، والاكسسوار والفضة، والمنتجات الخشبية والنحاسية، والجلود، والعطور، وغيرها من المنتجات التراثية صديقة البيئة والمنتجات متناهية الصغر من الأسر المنتجة والتعاونيات الإنتاجية ومشروع مستورة الممول من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية ومنتجات الاتحاد التعاونى.

ويقام المعرض على مساحة 2100 متر مربع، ومتوفر به كافة وسائل الشراء للزوار من ماكينات صرف آلي، فضلا عن توفير خدمة الإنترنت المجانى داخل المعرض للعارضين والزوار.



الدكتورة مايا مرسى تتفقد معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمارينا (2)



الدكتورة مايا مرسى تتفقد معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمارينا



الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن خلال جولة فى معرض ديارنا للحرف اليدوية بمارينا 5



توفير ماكينات صرف آلي في معرض ديارنا للحرف اليدوية بالساحل الشمالى



معرض وزارة التضامن ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالساحل الشمالي



منتجات ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمارينا 5