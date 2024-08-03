وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة بنها تحصد الجائزة الماسية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مستشفيات بنها الجامعية، حصول وحدة السكتة الدماغية بقسم النفسية والعصبية بالمستشفيات على الجائزة الماسية للربع الثاني من عام 2024، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها، وتحت إشراف وتوجيه الدكتور خالد سلام رئيس قسم النفسية والعصبية بمستشفيات جامعة بنها.

وأوضحت مستشفيات بنها الجامعية بقيادة الدكتور عمرو الدخاخني، أنه تمنح هذه الجوائز من منظمة Angels وتنبثق هذه المنظمة من Europian Society of Stroke ESO، وهدفها هو تعزيز وحدات السكتات الدماغية في أوروبا والمنظمات المنبثقة منها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وتابع المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أنه يتم رفع Data من وحدات السكتات الدماغية، ويتم تقييم الخدمة وتوقيت وجودة الخدمة والنتائج ويتم تحليلها وإعطاء تقرير ربع سنوي عن أداء الوحدات في صورة جوائز فضية أو ذهبية أو ماسية حسب جودة تقديم الخدمة ونتائج هذه الوحدات ومعدلات الشفاء، وتعتبر الجائزة الماسية هي أعلي هذه الدرجات.

وكشف :الدخاخني"، أنه بفضل ومجهود إدارة المستشفيات وأطباء وتمريض القسم وتعاون الأقسام من الأشعات والتحاليل وتوافر العقار المذيب للجلطة مما يقلص وقت حصول المرضي علي الخدمة وجودتها، حصلت الوحدة علي الجائزة الماسية للربع الثاني من عام 2024 للعام الثانى على التوالى، كما أن الخدمة المقدمة تضاهي مثيلاتها في أوروبا مع اتباع المعايير المطلوبة.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء وحدة السكتة الدماغية وزيادة عدد الأسرة بها من 6 أسرة إلى 12 سرير، وقد حصلت الوحدة فى وقت سابق على الجائزة الذهبية عن إدخال البيانات على موقع السكتة الدماغية الأوروبية، وهذه الجائزة الدولية تأتى على تقيم الموقع على جودة أداء الوحدة وإدخال البيانات، كما تم تشغيل وحدة القسطرة المخية التى تعتبر هى الأولى من نوعها بمحافظة القليوبية وتضم كوادر طبية واستشاريين على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة ويتم العمل على تدريب الأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين على أعلى مستوى من التدريب وتساعد الوحدة فى علاج حالات الشرايين المخية وعلاج العيوب الخلقية وإذابة الجلطات المخية الحديثة.

واستطرد، أن مستشفيات جامعة بنها تسعى دائما لتطوير منظومتها الصحية ورفع كفاءة خدماتها الطبية المقدمة لمختلف المرضى المترددين على عياداتها ومستشفياتها الجامعية في مختلف التخصصات والأقسام الطبية.



وحدة السكنة الدماغية بمستشفيات بنها الجامعية