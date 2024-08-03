منطقة سوهاج الأزهرية تنظم لقاءً تثقيفيًا للطلاب والطالبات المتميزين.. صور

سوهاج محمود مقبول

نظمت منطقة سوهاج الأزهرية بقيادة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية وبحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج لقاء تثقيفي لطلاب وطالبات الأزهر المتميزين بمعاهد سوهاج، بحضور الشيخ الضبع محمد أحمد مدير عام منطقة وعظ سوهاج والدكتور محمد حسني مدير عام العلوم العربية والدينية وفضيلة الشيخ محمود الحويط، مدير عام الوعظ السابق والعديد من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات الأزهرية وأعضاء لجنة المصالحات الفرعية بسوهاج.

وخلال اللقاء رحب فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية بالدكتور محمد عبد الهادي وهنأه بثقة القيادة السياسية وتعيينه نائبًا لمحافظ سوهاج، مشيدًا بجهوده ونشاطه الملحوظ منذ توليه المسؤلية، وحرصه على مشاركة المنطقة الأزهرية وطلاب الأزهر في فعالياتهم وأنشطتهم.

من جانبه قدّم نائب المحافظ الشكر للدكتور أحمد حمادي معربًا عن سعادته بمشاركة طلاب الأزهر في فعالياتهم مؤكدًا أنّ الأزهر بسوهاج يشهد تطورا واضحا ونشاطًا مجتمعيًا ملموسًا في عهد الدكتور حمادي وقيادات الأزهر وإمامه الأكبر.

وعلى هامش اللقاء استعرض الحضور عددا من الفقرات الفنية من الطلاب والطالبات، وشرحا للأنشطة التي تقدمها المعاهد الأزهرية لطلابها كالنشاط الصيفي الذي يستهدف تنمية مهارات الطلاب واكتشاف وصقل مهاراتهم الاجتماعية والإبداعية والرياضية بالإضافة إلى النشاط القرآني والأروقة المنتشرة في مختلف مراكز المحافظة كما شارك نائب المحافظ في الاجتماع الدوريّ للجنة المصالحات الفرعية بالأزهر الذي يعقد برئاسة الدكتور أحمد حمادي لمناقشة خطة لجنة المصالحات خلال الفترة القادمة.