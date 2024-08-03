اليوم السابع
Ads
السبت، 03 أغسطس 2024 02:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مستويات غير مسبوقة.. 5 معلومات عن صادرات مصر الهندسية

السبت، 03 أغسطس 2024 02:00 ص
مستويات غير مسبوقة.. 5 معلومات عن صادرات مصر الهندسية شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية
كتب -إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 6 أشهر من 2024 وفى السياق التالى أبرز المعلومات عن الصادرات الهندسية المصرية التى حققت مستويات غير مسبوقة.

 

-الصادرات الهندسية حققت نمو 28.6% لتسجل 2.599 مليار دولار

- الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا فى شهر يونيو 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 22.3%

-الصادرات ارتفعت لـ  425.8 مليون دولار فى يونيو 2024 مقابل  348.1 مليون دولار فى يونيو 2023.

-ارتفعت صادرات الكابلات بنسبة ارتفاع 32.2%

-حققت مكونات السيارات ارتفاع بنسبة 32.4%

 

وبشأن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في نفس الفترة هي أوروبا "المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - المانيا- جورجيا - ايطاليا - التشيك – اسبانيا" وفي قارة آسيا "السعودية – الامارات - العراق-اذريبجان -  قطر" ومن بين دول أفريقيا "ليبيا - المغرب - تونس - كينيا - غانا - نيجيريا - انجولا - الكونغو كينشاسا"







شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية

الصادرات الهندسية

صادرات مصر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة