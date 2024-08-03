مستويات غير مسبوقة.. 5 معلومات عن صادرات مصر الهندسية

كتب -إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 6 أشهر من 2024 وفى السياق التالى أبرز المعلومات عن الصادرات الهندسية المصرية التى حققت مستويات غير مسبوقة.

-الصادرات الهندسية حققت نمو 28.6% لتسجل 2.599 مليار دولار

- الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا فى شهر يونيو 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 22.3%

-الصادرات ارتفعت لـ 425.8 مليون دولار فى يونيو 2024 مقابل 348.1 مليون دولار فى يونيو 2023.

-ارتفعت صادرات الكابلات بنسبة ارتفاع 32.2%

-حققت مكونات السيارات ارتفاع بنسبة 32.4%

وبشأن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في نفس الفترة هي أوروبا "المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - المانيا- جورجيا - ايطاليا - التشيك – اسبانيا" وفي قارة آسيا "السعودية – الامارات - العراق-اذريبجان - قطر" ومن بين دول أفريقيا "ليبيا - المغرب - تونس - كينيا - غانا - نيجيريا - انجولا - الكونغو كينشاسا"