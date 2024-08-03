مسؤول أوكراني: مقتل وإصابة 11 شخصا في هجمات روسية على دونيتسك

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين، مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين، في قصف روسي للمنطقة الواقعة شرقي أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، عن فيلاشكين قوله: "خلال الساعات الماضية، قتل الروس شخصين في كاترينيفكا وآخر في نوفووروديفكا، مشيرا إلى إصابة ثمانية أشخاص آخرين.



من ناحية أخرى، أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن روسيا تحتفظ بحاملة صواريخ كاليبر على متنها أربعة صواريخ في البحر الأسود.

وأضاف بيان للقوات البحرية: "تحتفظ روسيا بحاملة صواريخ كاليبر في البحر الأسود وعلى متنها أربعة صواريخ، فيما لم يتم رصد سفن روسية في بحر آزوف".



وأوضحت أن روسيا تحتفظ أيضا بحاملة صواريخ كاليبر في البحر المتوسط على متنها 16 صاروخا وسفينة حربية أخرى.



وبحسب "يوكرين فورم"، يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.