اليوم السابع
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مركز المصالحة: القوات الروسية والسورية أقامت قاعدة "كوبانى" بشمال سوريا

السبت، 03 أغسطس 2024 01:31 ص
مركز المصالحة: القوات الروسية والسورية أقامت قاعدة "كوبانى" بشمال سوريا الجيش السورى - أرشيفية
وكالات

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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن القوات الروسية والسورية أقامت قاعدة عسكرية في عين العرب (كوباني) بمحافظة حلب في شمال سوريا.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، العقيد البحري أوليغ إيغناسيوك، في بيان له، الجمعة، أن "القوات المسلحة التابعة لروسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية أنجزت إقامة قاعدة "كوباني" في المنطقة القريبة من الحدود السورية التركية على أراضي محافظة حلب".

وأضاف أن الإجراءات مستمرة "للرقابة على نظام وقف العمليات القتالية بين الأطراف المتنازعة".

يذكر أن القوات الحكومية السورية دخلت عين العرب (كوباني) في أكتوبر عام 2019 بعد سنوات من سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية على المدينة.







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