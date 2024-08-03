محافظ المنيا يوجه بتطهير منطقة كورنيش النيل جنوب المدينة وتطوير خدماتها

المنيا- حسن عبد الغفار

أجرى اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، جولة تفقدية لامتداد كورنيش النيل بحي جنوب مدينة المنيا، لدراسة مقترحات تطوير المنطقة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، أبدى المحافظ اهتماماً كبيراً بالارتقاء بالمظهر الجمالي للمنطقة واستغلال المساحات الخضراء على ضفاف النيل لتوفير متنفس حضاري للمواطنين.

في هذا السياق، أصدر المحافظ توجيهاته لرئيس مركز ومدينة المنيا بالتعاون مع إدارة حماية النيل لبدء حملة مكثفة لتطهير ضفة النيل من المخلفات وتنظيفها من العوالق والرواسب وإصلاح سور الكورنيش فى هذه المنطقة لتأمين المواطنين، إلى جانب توفير الخدمات والإضاءة ، وذلك لضمان الحفاظ على البيئة والنهوض بالمظهر الحضاري للنيل، مشدداً على أهمية تضافر الجهود وتكثيف العمل لتحقيق هذه الأهداف بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة في المحافظة.











