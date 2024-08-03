محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمحور طريق "محلة منوف" بمركز طنطا

الغربية مصطفى عادل

تابع اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، استمرار الأعمال بمحور محلة منوف، والمقام على ترعة القاصد ويمتد من كوبرى قحافة حتى كوبرى كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباى بطول 2 كم.

وأكد المحافظ خلال متابعته، أن أعمال تطوير الكورنيش الجديد بطريق محلة منوف، تعد استكمالا لخطط التطوير على جانبى ترعة القاصد الممتدة من شارع الجلاء بحى ثان طنطا إلى نهاية استاد طنطا، وسيسهم بشكل كبير تغيير شكل المنطقة بالكامل، وجعلها متنفسا طبيعيا للأهالى وزائرى المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه يمثل حل جذرى لتوسعة الطريق ومحور مرورى يساهم فى تحسين حركة النقل بين قرى مركز ومدينة طنطا ومنطقة التلفزيون ومجمع الكليات بالمدينة، ويضمن الحد من الحوادث المرورية الكثيرة والمتكررة بتلك المنطقة، ورفع كاهل المعاناة على المارة وقائدى السيارات والمركبات بالطريق، والحد من الاختناقات والتكدس المرورى.

وفى السياق ذاته تابع اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، أعمال صب الخرسانة وعمل بلدورة الرصيف بشارع سكة زفتى بحى ثان المحلة ضمن أعمال رصف وتطوير الشارع بطول 1 كم ومتوسط عرض 12م بداية من نعمان الاعصر وحتى كورنيش بحر شبين.

وأكد الجندي، على أن الشارع يعد أحد الشوارع الحيوية والهامة التى يتم رصفها بالمدينة لتخفف من الاختناقات المرورية.