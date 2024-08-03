محافظ أسوان يكلف بسرعة تشغيل المرافق بكامل طاقتها بعد الأمطار وسوء الأحوال

أسوان - عبد الله صلاح

كلف اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المسئولين بمختلف الجهات المختصة بسرعة تشغيل المرافق العامة بكامل طاقتها سواء بمحطات مياه الشرب أو الكهرباء بعد تعرض مواقعها لمياه الأمطار وسوء الأحوال الجوية مساء أمس الجمعة.

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على الإستمرار فى رفع درجة الإستعداد القصوى بمختلف المواقع الخدمية ، وخاصة فى ظل وجود بعض السحب والغيوم المتقطعة ، مع متابعة الأحداث أيضاً بالتوازى عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة.

وفى هذا الإطار، تفقد السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى فى مرور ميدانى برفقه رؤساء مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، المناطق المختلفة للتعامل مع أى تداعيات لتقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية ، والذى أسفر عن سقوط للأمطار.

وأوضح، أنه بالتوازى تم توجيه رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة على أرض الواقع كلاً فى نطاق مدينته لرفع وشفط أى كميات من المياه داخل أو خارج محطات مياه الشرب أو الكهرباء للعمل على إنتظامها بشكل كامل ، مع رفع كميات المياه أيضاً بالشوارع الرئيسية والفرعية ، والتعامل مع أى تداعيات أخرى أولاً بأول.