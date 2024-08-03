محافظة كفر الشيخ تهيب بالمواطنين بسرعة سداد قيمة التصالح والاستفادة بخصم 25%

كفر الشيخ- محمد سليمان

أهابت محافظة كفر الشيخ بتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، المواطنين بسرعة التصالح، واستغلال فرصة خصم 25%، من قيمة التصالح للسداد الفوري، لضمان بيتك وأسرتك.

وأوضحت محافظة كفر الشيخ في بيانها، أنها فرصة لكل اللي عايزين يتصالحوا في مخالفات البناء كل المراكز التكنولوجية فاتحة أبوابها كل أيام الأسبوع مش لازم تنتظر قدم طلبك دلوقتي عبر بوابة خدمات المحليات".B www www 40008.

أو التقدم للمركز التابع له وعدد المراكز 15 مركزا تكنولوجيا منتشرة في مدن ومراكز المحافظة وعددهم 14 مدينة ومركز، أما مدينة كفر الشيخ بها مركزين أحدهما بالمحافظة وأخر بمجلس المدينة، بالإضافة إلى زيارة موقع من خلال تحميل خدمات تطبيق الخدمات المحليات أو من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، كما طالبت المحافظة المواطن بسرعة تقديم طلبه ويستفيد بالخصم عبر . @Kafrelsheikh Governorate @Kfs_gov.