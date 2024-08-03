اليوم السابع
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متحدث الخارجية: تنسيق بين مصر وقطر للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة

السبت، 03 أغسطس 2024 10:54 م
متحدث الخارجية: تنسيق بين مصر وقطر للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة السفير أحمد أبوزيد متحدث وزارة الخارجية المصرية
كتب محمد شرقاوى

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قال السفير أحمد أبوزيد، متحدث وزارة الخارجية المصرية، إن زيارة وزير الخارجية بدر عبدالعاطي إلى الدوحة مرتبطة بالمشاورات السياسية واللجنة المشتركة بين مصر وقطر، وتناول فيها مع نظيره القطري مختلف جوانب العلاقة الثنائية والمشروعات القائمة ومتابعة تنفيذها بما فيها الشق الاقتصادي المرتبط بالاستثمارات المتبادلة وحوافز الاستثمار وغيرها.

وأضاف «أبو زيد»، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الشق الإقليمي استحوذ على جانب كبير من زيارة وزير الخارجية للدوحة، نظرا لأن مصر وقطر منخرطتان في الوساطة الخاصة بأزمة غزة، وهناك تنسيق عالي المستوى بين البلدين، وتشاور مستمر وإرادة حقيقية وجادة للدفع بكل الجهود وطرح كل المقترحات والحلول للوصول إلى وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن المنطقة لا تتحمل المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ومصر وقطر تبذلان جهد كبير في المجال الإنساني من خلال إيصال المساعدات الإنسانية والتعامل مع التحديات التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وهناك تنسيق مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية لضمان وصول المساعدات.







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