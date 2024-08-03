مادورو يتهم الولايات المتحدة وإيلون ماسك بإدارة "محاولة الانقلاب" فى فنزويلا

وكالات

اتهم الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بالوقوف وراء ما وصفه بـ "محاولة الانقلاب" في فنزويلا على خلفية الاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إن "هذا انقلاب تديره الولايات المتحدة والفاشيون اليمينيون مثل إيلون ماسك و(الرئيس الأرجنتيني) ميلي".

وأضاف: "إنهم يحاولون إخراج الجزء الثاني من فيلم "غوايدو" في فنزويلا"، وذلك في إشارة إلى أحداث عام 2019، حين رفضت الولايات المتحدة على خلفية الاحتجاجت ضد مادورو الاعتراف بشرعيته واعترفت برئيس البرلمان آنذاك، المعارض خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا.

وتابع: "إنهم استخدموا الحملة الانتخابية لإنشاء قوة جديدة"، ودعا الفنزويليين "لعدم الانجرار مع الانقلاب".

يذكر أن فنزويلا تشهد موجة من الاحتجاجات منذ يوم الاثنين الماضي، حين تم الإعلان عن فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية جديدة بنتيجة الانتخابات التي جرت يوم 28 يوليو الماضي.

ورفضت المعارضة الاعتراف بنتائجها، متهمة السلطات بتزويرها، واعتبرت المعارضَ إدموندو غونزاليز فائزا في الانتخابات.