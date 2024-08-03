قومى المرأة بسوهاج يستأنف فعاليات جلسات الدوار بقرى حياة كريمة.. صور

سوهاج - محمود مقبول

استأنف فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، فعاليات برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" الذى ينظمه المجلس، ويهدف إلى تصحيح المعتقدات والمفاهيم المغلوطة الخاصة بالقضية السكانية فى المجتمع، من خلال توعية السيدات والأسرة بقضايا تنمية الأسرة مثل "التوعية بالحقوق الإنجابية من منظور طبى ودينى"، صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج.

وأضافت أن جلسات الدوار انطلقت في قرى المرحلة الثانية التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرة إلي أن الجلسات تهدف إلى فتح النقاش مع السيدات والأهالي للتعريف بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية، ومنها أهمية المباعدة بين الأبناء والأمومة الآمنة، والتربية السليمة للأبناء وغيرها، فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت وهبى، أنه تم عمل جلسات الدوار بقرى الشيخ زين الدين، وبنجا، والسوالم، والصفيحة، وعرب بخواج، وشطورة، نجع حمد، بمركز طهطا، وقرى الصوانعة، وآبار الوقف، وآبار الملك، ونيدة، والعزبة والعرب، بمركز أخميم، بإشراف الدكتورة أسماء أبو الدهب، والدكتورة ريهام محمد على، والدكتورة دعاء الشريف عضوات فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وجارى استكمال جلسات الدوار بباقى قرى المركزين.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، علي محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.



جزء من جلسات الدوار بقرى حياة كريمة