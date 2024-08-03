فريق جراحى بمستشفى القناطر ينقذ حياة مريضة تعانى من ورم وتشوه وريدى وشريانى

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور سيد النحاس مدير مستشفى القناطر الخيرية، عن افتتاح وحدة جراحات الأوعية الدموية بالمستشفي، بقيادة الدكتور كريم كمال استشاري الأوعية الدموية بالمستشفي، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ونائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، وبتوجيه من الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بضرورة استكمال كافة الجراحات الدقيقة داخل مستشفى القناطر الخيرية، وبمتابعة الدكتور محمد جمال سلامة وكيل المديرية، وإشراف الدكتورة أميمة عباس مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية.

وأوضحت المستشفى في بيان لها، أنه استقبلت الوحدة مريضة كانت تعاني من ورم وتشوه وريدي وشرياني، وكانت قد ترددت علي كبري المستشفيات الحكومية والخاصة لعلاج حالتها، وبعرض الأمر علي مدير المستشفى أوصي علي الفور بعرض الحالة علي الدكتور كريم كمال استشاري جراحة الأوعية الدموية، الذي قام بالتوجيه بحجز المريضة داخل المستشفى فورا، وعمل الأشعات والفحوصات اللازمة لها، والتي استلزمت إجراء عملية استئصال الورم.

وعلي الفور تم استئصال الورم وعمل حقن رغوي، وتوفير كافة المستلزمات والإمكانات الطبية اللازمة، وتقدم الدكتور سيد النحاس بالشكر للدكتور كريم كمال علي الجهد المبذول في إنشاء وحدة جراحات الأوعية الدموية، وكذلك الشكر للفريق المعاون في إجراء هذه الجراحة الدقيقة، وهم الدكتور هشام سعيد استشاري التخدير، وفريقه المعاون الدكتور شريف رمضان، والدكتور عبد الله سيد، والدكتور أحمد الحويط، وفريق التمريض داليا شعبان رئيسة التمريض وفريقها المعاون مني علام، ونورا دسوقي، وإيمان سلامة.