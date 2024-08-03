اليوم السابع
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سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 3-8-2024

السبت، 03 أغسطس 2024 04:00 م
سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 3-8-2024 الدينار الكويتي - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 3-8-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 158.39 جنيه للشراء و159.52 جنيه للبيع.

يقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم السبت 3 أغسطس 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

158.39 جنيه للشراء

159.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر


158.45 جنيه للشراء

159.52 جنيه  للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

152.15 جنيه للشراء.

159.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

153.35 جنيه للشراء.
159.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

154.60 جنيه للشراء
159.79 جنيه للبيع







الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي

اسعار الدينار الكويتي

أسعار الدينار الكويتي




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