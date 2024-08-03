اليوم السابع
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رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات بنسبة نجاح 73.4%

السبت، 03 أغسطس 2024 02:00 م
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات بنسبة نجاح 73.4% رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعتمد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية نتيجة تراكمي بكالوريوس الحاسيات والمعلومات للعام الجامعي 2024/2023 دور مايو بنسبة نجاح بلغت 73.4% للاقسام العامة  و81% للبرامج الخاصة مقدما  التهنئة للطلاب والطالبات الخريجين، واسرهم.

وأعلن رئيس الجامعة أن  نسب النجاح  بقسم تكنولوجيا المعلومات بلغت 73.33% ، وقسم علوم الحاسب 80.70%، وقسم نظم المعلومات 65.97%، وفي قسم تكنولوجيا المعلومات 18.75%، قسم علوم الحاسب 42.85%.

وأضاف الدكتور حاتم سيد أحمد عميد الكلية أن نسبة النجاح بقسم نظم ومعلومات بلغت 40% قسم الحوسبة والمعلوماتية الحيوية 81.13%، و قسم هندسة البرمجيات 83.33% ، مؤكدا أن الكلية تسعى دائماً لاعداد خريجين قادرين على مواكبة سوق العمل .


 







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