رئيس جامعة الإسكندرية يشهد حفل تخرج الدفعة 76 لكلية طب الأسنان

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، حفل تخرج الدفعة 76 لكلية طب الأسنان، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية، وبحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، واللواء علاء فتح الله حكمدار غرب اسكندرية، والدكتور أحمد عبد الحكيم عميد الكلية، والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأولياء الأمور.

وفي كلمته، هنأ رئيس جامعة الإسكندرية أبناؤه الطلاب بتخرجهم وتكليل جهدهم الكبير طوال فترة دراستهم داخل الكلية، كما قدم الشكر للآباء والأمهات علي كل ما قدموه من دعم لأبنائهم، ولفت رئيس الجامعة إلى الجهود التى تبذلها جامعة الإسكندرية لتكون جامعة تنافسية ذات جودة عالمية وذلك من خلال التوسع في العلاقات الخارجية مع الجامعات العالمية وإنشاء البرامج المزدوجة للتنافس محليا وإقليمياً وعالمياً، موضحاً أن الدرجة المشتركة بين كلية طب الأسنان وجامعة مانشستر وهى أول درجة مشتركة للبكالوريوس في طب الأسنان علي مستوي الشرق الاوسط.

وأعلن رئيس الجامعة عن إنشاء مجمع متميز لطب الأسنان سيكون الاكبر علي مستوي الشرق الاوسط بتجهيزات كبيرة من معامل ووحدات أسنان ومعدات وأجهزة ومركز بحثي متكامل، وفي نهاية كلمته أشار د. قنصوه إلى دعم البحث العلمى وتطبيقاته داخل الجامعة من خلال ال technology park، مؤكداً أن تقدم أى مجتمع يأتي من خلال الإقتصاد القائم علي المعرفة.

وأعرب الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد الكلية عن سعادته بتخرج أبناؤه الطلاب، والذين بلغ عددهم 749 طالب وطالبة، والذى يعد تتويج لجهود وسنوات من الدراسة والتعب والمثابرة، مؤكداً أن اليوم ليس نهاية رحلة دراسية بل بداية رحلة مليئة بالفرص والتحديات، وأشار إن مهنة طب الأسنان هي مهنة انسانية عظيمة تتطلب الالتزام بأعلي معايير الأخلاق والمهنية ودعا خريجي الكلية إلي الاستمرار في التميز والتطور.