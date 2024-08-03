رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة "داوف" لتصنيع منتجات العناية بالفم والأسنان

كتبت هند مختار

خلال جولته اليوم بمنطقة مرغم 2 الصناعية بمحافظة الإسكندرية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع شركة "داوف" لتصنيع منتجات العناية بالفم والأسنان.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندسة إنجي هيكل، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة داوف، التي أوضحت أن المصنع يختص بإنتاج مختلف منتجات العناية بالفم والأسنان، للأغراض العادية والاستخدامات الطبية، وبدأ التشغيل التجريبي بالمنطقة قبل أيام، ويعمل بطاقة إنتاجية ١٤ مليون قطعة سنوياً بحجم استثمارات نحو ٧٠ مليون جنيه، ويستهدف الوصول إلى ٥٠ مليون قطعة سنوياً، ويخطط لتصدير انتاجه إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية و الأفريقية.

وقام رئيس الوزراء بجولة في المصنع لتفقد مراحل الإنتاج المختلفة، مصحوباً بشرح من المهندس/ محمد زين، مدير المصنع، حسث تضمنت الجولة قسم حقن البلاستيك، وماكينات القص والتغليف، وغيرها من المراحل، وأشار مدير المصنع إلى أن نسبة المكون المحلي تصل إلى ٧٠%، ويقع المصنع على مساحة تصل إلى 720 م2، لافتاً إلى أن مراحل الإنتاج بالمصنع تبدأ بمرحلة حقن البلاستيك بموادٍ مختلفة لتصنيع جسم فرشاة الأسنان، ثم مرحلة ثانية لتركيب الشعر البلاستيكي لفرش الأسنان آلياً، لينتقل الإنتاج إلى مرحلة ثالثة لقص الشعر البلاستيكي لفرش الأسنان ومساواته بشكل آلي، وصولاً إلى مرحلة التغليف وتتم آليا، حيث يتم تنفيذ قوالب التغليف، ثم وضع فرشاة الأسنان بها، تمهيداً لمراجعتها من خلال قسم الجودة، ثم مرحلة التعبئة تمهيداً للتوزيع على الأسواق