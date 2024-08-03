خطة حكومية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 109.2 مليون راكب

كتبت ندى سليم

يهدف برنامج الحكومة الجديد، إلى تحسين الوضع الحالي لقطاع الطيران، خاصة أنه من القطاعات الهامة التي تسهم في زيادة تدفق السائحين من مختلف الواجهات والبلدان السياحية من دول العالم، فقد وضعت الحكومة خطة زمنية تهدف تطوير هذا القطاع، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، التي تصل الآن إلى 66.2 مليون راكب سنويًا خلال 2023/2024، حيث تهدف إلى زيادتها لتصل إلى 72.2 مليون راكب خلال الفترة من 2026/2025.

ويهدف برنامج الحكومة أيضا إلى أن تصل الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية بحلول عام 2030، لتصل إلى 109.2 مليون راكب، مع العمل على زيادة قدرات الأسطول الجوي لشركة مصر للطيران، الذى يبلغ الأن 65 طائرة ليصل إلى عام 2030 قرابة 125 طائرة.



وتسعى الدولة إلى تنفيذ هذه الخطة التي تعهدت بها أمام مجلس النواب، نظرًا لأهمية قطاع الطيران واتصاله المباشر بالقطا السياحي الذى تهدف الدولة إلى زيادة معدلاته السنوات القادمة من خلال التوسع في فتح خطوط طيران مباشرة مع أسواق جديدة، من أجل زيادة تدفق الركاب لاسيما السائحين والوافدين لتحقيق انتعاشة سياحية قوية.