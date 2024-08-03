تلد إناثًا فقط.. رصد أول ولادة عذرية لسمكة قرش مهددة بالانقراض فى إيطاليا

كتب أحمد عرفة

أعلن عدد من العلماء عن رصد نوع من أسماك القرش المهددة بالانقراض، فى حالة ولادة عذرية لأول مرة، الأمر الذى لاقى اهتمامًا كبيرًا لدي الصحف الغربية، حيث ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية، أن دراسة كشفت عن اثنان من أسماك القرش ذات الشعر الأملس الشائع، وهما تلدان صغارهما دون تدخل الذكور، وذلك في حوض أسماك كالا جونوني، في سردينيا، بإيطاليا، موضحة أن هذه هي المرة الأولى التي يُشاهد فيها التكاثر دون ممارسة الجنس - المعروف باسم التوالد العذري - في هذا النوع.



أسماك قرش

ولفتت الدراسة إلى أول حالة من التوالد العذري الاختياري في سمكة القرش ذات الشعر الأملس، وهي نوع صنفه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، على أنه مهدد بالانقراض، حيث تم مشاهدة سمكتا القرش الأسيرتان، وكلاهما يبلغ من العمر 18 عامًا، وهما تلدان عن طريق التوالد العذري، كل عام تقريبًا منذ عام 2020، حيث كان جميع النسل من الإناث.



سمكة قرش مهددة بالإنقراض

وأشارت المجلة الأمريكية، إلى أن التوالد العذري هو ظاهرة بيولوجية، حيث تلد الإناث من نوع ما صغارها أو تضع بيضًا يحتوي على صغارها دون أن يتم تخصيب بويضة بواسطة حيوان منوي من ذكر، وعادة ما تكون الصغار الناتجة عن التوالد العذري مستنسخات من الأم وتفتقر إلى التنوع الجيني، ولكن قد تحدث بعض الاختلافات بسبب الطفرات، كما أن التوالد العذري الحقيقي الإلزامي، وهو عندما يتم تكاثر نوع ما عن طريق التوالد العذري فقط، أمر نادر الحدوث، ولا يُرى إلا في حوالي 100 نوع من الفقاريات وحوالي 1000 نوع من اللافقاريات.