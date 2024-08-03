تعرف على شروط الحصول لعضوية نقابة التطبيقيين والمستندات اللازمة

كتبت آية دعبس

حددت النقابة العامة للتطبيقيين ، عددا من الشروط للحصول على عضويتها، والأوراق اللازمة للقيد ضمن جداولها، حيث يشترط في من يرغب بعضوية النقابة ما يلى :

أولا- أن يكون متمعا بجنسية جمهورية مصر العربية، ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضويتها رعايا الدول العربية الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل .

ثانيا- أن يكون ممارسا لمهنة فنيه تطبيقيه ومن الحاصلين علي احد المؤهلات الآتية :

1- دبلوم المدارس الثانوية الصناعية .

2- دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس .

3- دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية .

4- دبلوم معاهد أعداد الفنيين الصناعيين بمختلف تخصصاتها والمسبوقة بالثانوية العامة لمدة سنتين دراسيتين علي الأقل.

5- حملة المؤهلات المعادله للشهادات المبينه في الفقرات السابقة طبقا لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة .

وأشارت النقابة، إلى أنه يجب علي المعاهد والمدارس التي يتخرج فيها حملة المؤهلات المنصوص عليها في البنود السابقة أخطار النقابة بأسماء الخريجين ومحال أقامتهم خلال 60 يوما علي الأكثر من تاريخ أعلان نتيجة الامتحان .

أوراق عضوية نقابة التطبيقيين للعاملين بالقطاع الخاص والحكومى



أوراق عضوية نقابة التطبيقيين للعاملين بالمهن الحرة