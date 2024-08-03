"تصديرى الملابس الجاهزة" يدعو شركات ألمانية لزيارة مصر نوفمبر 2024

كتب - إسلام سعيد

كشفت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، في تصريحات خاصة، أنه تم دعوة عدد من الشركات الألمانية للحضور إلي مصرعلى هامش معرض destination africa في شهر نوفمبر المقبل للتعرف بصورة أكبر علي التطور الذي تشهده الصناعة المصرية.

وأضافت لـ"اليوم السابع"، أنه تم دعوة عدد من الشركات الألمانية إلي زيارة المصانع المصرية على هامش دستنيشن افريكا المقرر تنظيمه خلال نوفمبر 2024 للنسخة الثامنة من المعرض.

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات قطاع الملابس بلغت 1.08 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو 2024، مقارنة ب 912 مليون دولار في نفس الفترة من 2023 بنسبة ارتفاع 19%، وفيما يلي أبرز المعلومات عن صادرات الملابس

ارتفاع صادرات الملابس بنسبة 25% إلي دول الاتحاد الأوروبي.

دول أوروبا ثانى أكبر سوق أمام الملابس الجاهزة المصرية ويستقبل 254 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى مايو 2024

ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة 10% للولايات المتحدة الأمريكية لتسجل 444 مليون دولار

وحققت صادرات الملابس إلي الدول العربية 217 مليون دولار بنسبة نمو 38%.

وسجلت الصادرات ارتفاع 74% إلي السعودية لتبلغ 64 مليون دولار

المجلس التصديري للملابس يتوقع وصول الصادرات إلي 3 مليار دولار بنهاية 2024