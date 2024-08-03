اليوم السابع
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بوليانسكى: إسرائيل تشعر بالحصانة فى الأمم المتحدة بدعم الولايات المتحدة

السبت، 03 أغسطس 2024 07:00 ص
بوليانسكى: إسرائيل تشعر بالحصانة فى الأمم المتحدة بدعم الولايات المتحدة مجلس الأمن
وكالات

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قال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميترى بوليانسكى، إن إسرائيل تشعر بالحصانة أمام مجلس الأمن الدولي، بسبب المظلة التي توفرها لها الولايات المتحدة.

وأضاف بوليانسكي في تصريح صحفى الجمعة، أنه "على مدى العقود الماضية، شعرت إسرائيل براحة تامة تحت مظلة الولايات المتحدة، مع درجة معينة من الإفلات من العقاب".

ووفقا لبوليانسكي، كان هذا واضحا للغاية في المرحلة الحالية على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتفاقم الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، "عندما منعت الولايات المتحدة عمل مجلس الأمن بشكل كامل لفترة طويلة، ولم تسمح بأي محاولات لوقف فوري لإطلاق النار".

وفي 31 أغسطس، قال مندوب إيران الدائم لدى المنظمة العالمية، أمير سعيد إرافاني، إن بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا منعت إصدار بيان صحفي اقترحته روسيا يدين مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية.

تجدر الإشارة كذلك إلى أنه بالإضافة إلى الدعم العسكري التي توفره الولايات المتحدة لإسرائيل، فقط استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) في وقت سابق ضد مشروع قرار يهدف لوقف الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أكتوبر الماضي.

 







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