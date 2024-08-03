انقطاع المياه عن شرق الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى بالمعمورة

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الاسكندرية، انقطاع المياه اليوم بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية، وذلك بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى قطر700 مم، مما يؤدى إلى تقليل ضغوط المياه وانقطاعها فى بعض المناطق.

وأوضحت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أن أعمال إصلاح الخط سوف تؤثر على مناطق عزب المعمورة والخط الوسطانى، الشركات التابعة لخط الطابية، على أن يعاد ضخ المياه مرة أخرى عقب الإنتهاء من أعمال الإصلاح.

وناشدت مياه الإسكندرية، المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجي الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو على 035815700.