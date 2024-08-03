المعاهد الأزهرية: إتاحة مستخرجات الشهادة الثانوية من خلال المناطق بدء من اليوم

كتب لؤى على

اعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن إتاحة مستخرجات الشهادة الثانوية الأزهرية من خلال المناطق الأزهرية اعتبارا من اليوم السبت الموافق 3-8-2024 ،و صرح الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ان هذه الإتاحة للمستخرجات وبيانات النجاح والرسوب تم اطلاقها تزامنا مع بدء منظومة الطعون هذا العام و التى ستبدأ يوم السبت من خلال المناطق الأزهرية والإدارات التعليميّة تسهيلاً على أبنائنا الطلاب وأولياء امورهم.

هذا و يهيب رئيس الإدارة المركزية للامتحانات الشيخ حميد أبو عريضة، بالمناطق الأزهريّة، الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بهذا الشأن والتيسير على أبنائنا الطلاب فى كافة الإجراءات.

وأفاد إيهاب فتحى مدير عامّ شئون الخريجين بأن إتاحة المستخرجات وبيانات النجاح تمت من خلال الادارة المركزية لشئون الطلاب والامتحانات والخريجين عقب إعلان النتيجة لجميع طلاب الجمهورية وجدير بالذكر بأنه قد تقدم ما لا يقل عن ألف طالب للحصول على بيان درجاتهم اليوم من خلال الإدارة العامة لشئون الخريجين بالقاهرة.

ومن جانب آخر سيتم الإعلان عن جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الأسبوع القادم.