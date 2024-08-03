الكنيسة توجه الشكر لليوم السابع على فيلم الراهبات عروس المسيح

كتب: محمد جاد

وجهت الصفحة الرسمية لـ الكنيسة الكاثوليكية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" الشكر لجريدة وموقع اليوم السابع على تصوير فيلم الراهبات عروس المسيح وذلك مع السير سعاد يوسف الرئيسة الإقليمية للراهبات الفرنسيسكانيات الإليزابتين فى مصر وعدد من الراهبات الفرنسيسكان، حيث تناول الفيلم أسرار خاصة من حياتهم وطبيعة الرهبنة وخدمة المجتمع وكثيرا من الجوانب الإنسانية فى الحب والأمومة والدراسة والنذور الرهبانية.

وقضى اليوم السابع يوما كاملا مع الراهبات حيث صور الفيلم مشاهد من حياتهم الخاصة فى الصلاة وإعداد الطعام وتنظيف الدير ورى الأشجار.

وكان الفيلم سكربت وإخراج الزميلة نهير عبدالنبى بقسم المرأة والمنوعات بالجريدة وإعداد الزميل محمد الأحمدى مسئول ملف الكنيسة باليوم السابع والمصور محمد شيتوس.