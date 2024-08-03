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الدفاع المدني الفلسطينى: الاحتلال يتعمد استهداف أطفال غزة منذ بدء العدوان

السبت، 03 أغسطس 2024 12:20 م
الدفاع المدني الفلسطينى: الاحتلال يتعمد استهداف أطفال غزة منذ بدء العدوان العدوان على غزة
كتب محمد عبد العظيم

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قال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني لقناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الأطفال في قطاع غزة منذ بداية العدوان، وذلك وفق خبر عاجل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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