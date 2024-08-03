الخارجية الإيرانية تصف سجون الاحتلال الإسرائيلى بجوانتانامو وأبو غريب

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دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعانى المنظمات الدولية ونشطاء حقوق الإنسان إلى تحمّل مسئوليتهم القانونية والإنسانية تجاه معاناة الأسرى الفلسطينيين وتعذيبهم على يد قوات الإحتلال الإسرائيلى.



وقال كنعانى ـ وفقًا لوكالة الأنباء الايرانية (أرنا) ، تعليقًا على التقرير الذى نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية بتاريخ 29 يوليو الماضى ، حول التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين المعتقلين داخل معتقلات الاحتلال ـ "إن التقرير لا يظهر إلا قمة جبل الجليد”.



وأضاف كنعانى أن التقارير المسربة عن بعض عمليات التعذيب والجرائم المرتكبة فى سجن قاعدة سدى تيمان العسكرية الواقعة فى صحراء النقب على بعد 30 كيلومتراً من قطاع غزة باتجاه مدينة بئر السبع ، تشير إلى أن الإحتلال الاسرائيلى سجل رقماً قياسياً جديداً مقارنة بسجنى "جوانتانامو وأبو غريب" الأمريكيين.