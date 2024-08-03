الحرس الثورى: اغتيال إسماعيل هنية تم بقذيفة قصيرة المدى تحمل رأسا حربيا

كتب محمد عبد العظيم و عبد الوهاب الجندى

قال الحرس الثوري الإيراني: اغتيال هنية تم بإطلاق قذيفة قصيرة المدى تحمل رأسا حربيا وزنه نحو 7 كيلوجرامات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف في بيان اليوم السبت: "اغتيال هنية تم بإطلاق مقذوف قصير المدى من خارج منطقة إقامة الضيوف".

وأعلنت العلاقات العام لحرس الثورة في بيانه الرقم الثالث "أن العملية الإرهابية لإغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينة (حماس) تم تنفيذها بإطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي يزن حوالي 7 كجم، مصحوبًا بانفجار قوي، من خارج منطقة سكن الضيوف."

واغتالت إسرائيل يوم 31 يوليو 2024 إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس و‌رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق في العاصمة الإيرانية طهران بعدما كان في زيارةٍ لها للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وقُتل إلى جانبِ هنية حارسه الشخصي القيادي الميداني في كتائب القسّام وسيم أبو شعبان.