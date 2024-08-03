اليوم السابع
Ads
السبت، 03 أغسطس 2024 05:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر: اللجنة الأولمبية الدولية أعطت إنذارًا أخيرًا بحذف كل منشور يمس إيمان خليف

السبت، 03 أغسطس 2024 04:29 م
الجزائر: اللجنة الأولمبية الدولية أعطت إنذارًا أخيرًا بحذف كل منشور يمس إيمان خليف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الشباب و الرياضة بالجزائر، ان اللجنة الأولمبية الدولية أعطت إنذارًا أخيرا للمخالفين مع أمر بحذف كل منشور يمس بسمعة بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف . وفق "الإذاعة الجزائرية".

وأضافت أنها تحتفظ بالحق في المتابعة القضائية لكل من شارك في الحملة الشنيعة ضد البطلة ايمان خليف.

وقالت إن هذا القرار جاء بعد شكوى رسمية تقدمت بها اللجنة الأولمبية الجزائرية إلى اللجنة الأولمبية الدولية، على خلفية ما وصفته بـ "انتهاك وتجاوز خطير لأخلاقيات الرياضة و المساس بالميثاق الأولمبي، بشخص البطلة إيمان خليف، من قبل إحدى المشاركات في دورة الملاكمة للألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأشارت إلى أن الملاكمة المجرية لوكا هامورى ضمن من قاموا بنشر محتوى في مواقع التواصل الاجتماعي يسيء لإيمان خليف .

وكانت اللجنة الأولمبية الجزائرية قد توعدت بملاحقة قضائية لكل من يتجاوز بحق الملاكمة إيمان خليف.

وقد أثارت مشاركة إيمان خليف الجدل بعد عدم اجتيازها اختبار الأهلية للجنس في بطولة العالم، لكن اللجنة الأولمبية سمحت بمشاركتها في أولمبياد باريس رغم اعتراض الاتحاد الدولي للملاكمة.

واحتاجت إيمان إلى 46 ثانية لتبلغ دور الثمانية في منافسات وزن 66 كيلوغراما بعد انسحاب منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني أمس الخميس.

ووجهت اتهامات دون دليل لإيمان بأنها رجل متحول، وتعرضت لهجوم شديد من العديد من الأشخاص من بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية والكاتبة البريطاني جيه.كي رولينغ.







إيمان خليف

الملاكمة الجزائرية

الملاكمة الجزائرية إيمان خليف




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة