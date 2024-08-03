الأردن يطالب رعاياه بمغادرة لبنان فى أقرب وقت ممكن

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طالب الأردن رعاياه بمغادرة لبنان فى أقرب وقت ممكن، وأهابت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بالأردنيين بعدم السفر إلى لبنان فى الوقت الراهن، مطالبة مواطنيها المقيمين والمتواجدين فى لبنان مغادرة الأراضى اللبنانية بأقرب وقت ممكن، فى ضوء التطورات التى تشهدها المنطقة.



‏وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة، فى بيان اليوم السبت، أن هذه التوصية تأتى من منطلق التحوط لأى تطورات فى ضوء الوضع الإقليمي، والحرص على سلامة المواطنين.



وجدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين فى لبنان إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة.