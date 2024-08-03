اختيار وزيرة البيئة لقيادة تسهيل التفاوض حول تمويل المناخ فى cop29 مع نظيرها الدنماركى

كتبت منال العيسوى

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع كل من السيد مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية، بدولة أذربيجان، الرئيس المعين لمؤتمر COP29، ودان يورجنسن وزير التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمي الدنماركي، عبر خاصية الفيديوكونفرانس، في الاجتماع الخاص بمناقشة سبل الاعداد لمؤتمر المناخ القادم بأذربيجان COP29، وآليات تعزيز دور الثنائيات الوزارية المشتركة المعنية بإدارة موضوعات المناخ مثل الهدف الجمعى الجديد لتمويل المناخ.

وقد شارك في الاجتماع كلا من السفير محمد نصر ممثلا عن وزارة الخارجية المصرية ، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة لشؤون تغير المناخ، يالتشين رافييف، نائب وزير الخارجية، كبير المفاوضين في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، رشاد الله فردييف مكتب رئاسة مؤتمر المناخ cop29 ، والسيد توماس أنكر كريستنسن سفير المناخ بالدنمارك.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على دعم مصر لدولة أذربيجان في إعداد مؤتمر المناخ COP29، لاستكمال النجاح الذى بدأته مصر في تعزيز التعاون لدعم العمل متعدد الأطراف في الاتفاقية الدولية الأهم المعنية بتغير المناخ، حيث سيستمر الفريق المصري في تقديم الدعم اللازم، والخبرة المكتسبة من التجربة الناجحة لاستضافة مصر لـ مؤتمر المناخ COP27، مؤكدة أنها ستبذل كافة الجهود خلال قيادتها فى مؤتمر المناخ القادم cop29 تسهيل التفاوض حول تمويل المناخ مع نظيرها الدنماركى نيابة عن الدول النامية والمتقدمة.



وأضافت وزيرة البيئة أن مصر ستقدم خبرتها أيضا في مجال إدارة المجموعات الوزارية الثنائية المعنية بموضوعات المناخ مثل تمويل المناخ والهدف العالمي للتكيف، والتي يعد بناء الثقة بين مختلف الأطراف المشاركين فيها حجر زاوية نجاحها، إلى جانب توفير الشفافية المطلوبة، وخلق التوافق بين المسارين الفني والسياسي لموضوعات التفاوض، بما يمهد الطريق أمام الوزراء المسئولين عن إدارة المناقشات الربط بين المتطلبات الفنية والسياسية ورؤى وتطلعات الأطراف المختلفة، مسترشدة بتجربة مصر في إدارة موضوع الخسائر والاضرار خلال مؤتمر المناخ COP27، وأيضا خلال مؤتمر المناخ في دبي COP28 في إدارة مناقشات موضوع تمويل المناخ.

ومن جانبه، أشاد مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية، أذربيجان، والرئيس المعين لمؤتمر COP29، بالدعم المقدم من الفريق المصري في الإعداد للمؤتمر، والمقترحات البناءة والرسائل الإيجابية لوزيرة البيئة المصرية، مؤكدا حرصه على إشراك كافة الفاعلين في ملف المناخ، وإتاحة الفرصة لمجموعات التفاوض للوصول لنتائج جيدة تساعد العالم على مواجهة هذا التحدي الكبير، وذلك من خلال التوازن بين المسارين السياسي والفني للمؤتمر، وتحقيق التوافقات بين مختلف المجموعات، وإتاحة منصة لحوار فني وسياسي بين مختلف الأطراف خلال الفترة القادمة خاصة في أسبوع نيويورك للمناخ، وإقامة حوار وزاري حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، ومناقشات PRECOP وهى المرحلة التمهيدية للمؤتمر ، بما يدفع أجندة العمل المناخى للأمام.

في حين، أعرب دان يورجنسن وزير التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمي الدنماركي، عن اعتزازه بتقديم الدعم لرئاسة مؤتمر المناخ القادم COP29 بأذربيجان، والعمل على الوصول للتوافقات المطلوبة بين مختلف الأطراف، من خلال تحقيق الشفافية وبناء الثقة في العملية متعددة الأطراف، وإتاحة الفرصة للمجموعات المختلفة لتوصيل ارائهم وشواغلهم، لتحديد مواطن التوافق، وفتح المجال لمختلف الأفراد المهتمين من المجموعات المختلفة للمشاركة بما يضفي مزيد من الشفافية.

كما عرض يالتشين رافييف، نائب وزير الخارجية الاذربيجاني، وكبير مفاوضي مؤتمر المناخ COP29، تصورا لملامح خارطة الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP29، والتي ستكون على 3 مراحل، اولها الاستماع إلى مختلف الأطراف والتعرف على الشواغل والمتطلبات والتوقعات، وبدء عمل المجموعات الوزارية النقاشية حول موضوعات المناخ ومنها الهدف العالمي للتكيف والهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، لتبدأ المرحلة الثانية بعرض نتائج هذه المناقشات خلال الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر المناخ COP29، والمرحلة الثالثة وصولا للمؤتمر والخروج بنتائج متوافق عليها.