إعلام صومالى: مقتل أكثر من 20 شخصا إثر هجوم انتحارى فى مقديشو

وكالات

أفادت صحيفة "غاروي" الصومالية أن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا حتفهم إثر تفجير انتحاري في العاصمة مقديشو، وأعلنت جماعة "الشباب" المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكتبت الصحيفة: "قتل ما لا يقل عن 20 شخصا في انفجار قوي هز فندق بيتش فيو الشهير على شاطئ ليدو بمقديشو مساء الجمعة".

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن قوات الشرطة انتشرت في محيط المنطقة المستهدفة، وتجري عمليات تمشيط بحثا عن عناصر من جماعة "الشباب الإسلامية".

وقالت صحيفة "غاروي" في وقت سابق، إن "انتحاريا فجر نفسه في فندق بيتش فيو الشهير على شاطئ ليدو في مقديشو، وهناك عشرات الجثث متناثرة على الشاطئ".

وفي مارس الماضي هاجم مسلحو حركة "الشباب" المتطرفة فندقا بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، ما أسفر عن إصابة عدة مسؤولين حكوميين.

هذا وبدأت الحكومة الصومالية والقوات المتحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.

ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. وتنفذ الحكومة الصومالية عمليات عسكرية مكثفة ضد مواقع الحركة المتطرفة للقضاء على تواجدها في البلاد.