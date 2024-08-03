إزالة 27 حالة تعد خلال حملة إزالات في قنا ضمن الموجة 23

قنا صابر سعيد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة إزالة ضمن الموجة 23، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.



قال الحسيني صبري، نائب رئيس المدينة، إن الحملة أسفرت عن إزالة 27 حالة تعد بمساحة 2300 متر عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت.



وأوضح نائب رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.