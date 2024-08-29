CIA: أحبطنا هجوما استهدف قتل عشرات الآلاف فى حفل تايلور سويفت بالنمسا

كتبت ريم عبد الحميد

قال ديفيد كوهين، نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، إن الوكالة حذرت السلطات النمساوية بشأن هجون إرهابى جرى التخطيط له يستهدف حفلا للمغنية الأمريكية تايلور سويفت فى فيينا فى وقت سابق هذا الشهر.

وقال كوهين خلال القمة السنوية للاستخبارات والأمن القومى إنه جرى التخطيط لقتل عدد هائل من الناس، عشرات الآلاف فى هذا الحفل، بينهما بالتأكيد العديد من الأمريكيي، وتابع قائلا إنه النمساويين استطاعوا إجراء الاعتقالات لأن وكالة CIA وشركاءها فى مجتمع الاستخبارات قدموا لهم المعلومات بشأن ما كانت تخطط له هذه الجماعة ذات الصلة بداعش.

وكانت حفلات تايلور سويفت المقررة فى فيينا أيام 8 و9 و10 أغسطس قد تم إلغائها بعد أن تلقت الشرطة النمساوية تحذيرا بشان مخطط إرهابى من قبل رجال متأثرين بداعش.

وبعد التحذير، ألقت السلطات النمساوية القبض على رجلسن فى السابع من أغسطس، أحدهما عمره 19 عاما فى مدينة تيرنيتز جنوب فيينا، والآخر فى فيينا نفسها، حيث كان يستعدان لتنفيذ هجوما غرهابيا. وتم القبض على مشتبه به ثالث عراقى الجنسية عمره 18 عاما فى الثامن من أغسطس.

وكانت مغنية موسيقى البوب الأمريكية تايلور سويفت قد كشفت عن إحساسها وشعورها بالخوف الشديد بعدما كشفت السلطات عن مؤامرة لمهاجمة مقر إقامة حفلاتها المقبلة فى مدينة فيينا، مؤكدة أنها تشعر في داخلها بإحساس صعب بالذنب وذلك بسبب خيبة أمل معجبيها بعد قرار إلغاء الحفلات.

ووجهت سويفت فى تعليق لها عبر حسابها على موقع إنستجرام الشكر للسلطات الأمنية، وقالت "بفضلهم، نشعر بالحزن على إلغاء حفلات موسيقية وليس على أرواح".