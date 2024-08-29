194 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان، جمعية الأورمان فى تنفيذ عدد (194)عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة أسوان، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، وضمن مشروع الأورمان لعلاج مرضى القلب غير القادرين بالمجان.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسوان، على حرص وزارة التضامن الإجتماعي على دعم مرضى القلب الغير قادرين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز محافظة أسوان ( أسوان – ادفو – دراو – كوم أمبو – نصر النوبة ) .

وأشار إلى أنه وفى سبيل تقديم الجمعية لأفضل خدمة طبية ممكنه لمرضى القلب غير القادرين تعاقدت مع أفضل المؤسسات الطبية العاملة في هذا المجال في مصر واستعانت بافضل الخبرات المصرية من أطباء القلب فضلاْ عن استقدامها لاشهر خبراء جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب في العالم وهو ما اثمر انقاذ حياة عشرات الالاف من مرضى القلب من الأطفال والكبار على مدار السنوات الماضية .

وأضاف، أن جمعية الأورمان لها تدخلات عديدة للحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على أرض أسوان ، منها توفير دعم للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، وكذا مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة، وكذلك توزيع المساعدات المباشرة على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى .

وأختتم شعبان الى أن الجمعية قد انتهت وحتى الآن من إجراء 55 ألف و802 عملية قلب لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.



جانب من عمليات القلب المفتوح بأسوان (1)