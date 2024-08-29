اليوم السابع
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وزير الرى يلتقى وزير الشئون الريفية والبنية التحتية السويدى

الخميس، 29 أغسطس 2024 01:46 م
وزير الرى يلتقى وزير الشئون الريفية والبنية التحتية السويدى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أندرياس كارلسون وزير الشئون الريفية والبنية التحتية السويدى ، على هامش فعاليات الأسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم .

وتم خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر والسويد في مجال إدارة الموارد المائية بما ينعكس على خدمة القطاع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي، و دراسة اطر تبادل الخبرات بين البلدين

وأشار سويلم إلى إمكانية التعاون بين مصر والسويد وتبادل الخبرات في عدد من المجالات وخاصة موارد المياه غير التقليدية خاصة مع توسع مصر في معالجة وإعادة إستخدام المياه في ظل الندرة المائية، وإدارة المياه الجوفية بالمناطق الساحلية، وأيضاً التعاون في مجال التدريب وبناء قدرات الكوادر العاملة في قطاع المياه.

 







وزير الرى

المياه

السويد

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