وزير الرى: تنسيق المواقف خلال فعاليات COP29 ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه

كتبت أسماء نصار

إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بممثلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى لبحث تعزيز التعاون بين مصر والمانيا فى مجال المياه على هامش فعاليات مؤتمر المناخ.

وأكد سويلم، حرص مصر على تعزيز الشراكة مع ألمانيا خاصة فى ظل اهتمام البلدين بقضايا المياه والمناخ وسياسات التعامل الفعال مع قضايا تغير المناخ ، وتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة بما يحقق الاستدامة فى مجال المياه ودعم الأمن الغذائى.

وتم التباحث خلال اللقاء حول عدد من القضايا الاقليمية فى مجال المياه ، والتباحث أيضا حول الدور الذى يُمكن أن يقوم به الجانب الألماني في دعم مشاريع المياه ذات الأولوية ، مشيرا لمجهودات مصر فى تنفيذ مشروعات لترشيد استخدام المياه و رفع كفاءة استخدامها مثل مشروعات الرى الحديث وإنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى.

وفى ضوء الحاجة لدعم الدول الإفريقية فى مجال التكيف مع تغير المناخ أكد سويلم على أهمية دعم الجانب الألماني للمركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى PACWA لتوفير التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة فى مجال التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بالقارة الأفريقية .

وتم خلال اللقاء التباحث حول تنسيق المواقف بين مصر وألمانيا خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP29 فى شهر نوفمبر 2024 ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه فى شهر مارس 2025 .