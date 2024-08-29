وزارة الصحة: نسبة الشفاء من فيروس C بلغت 99%

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن مصر كانت ضمن الدول التى تكافح الالتهاب الكبدى سي، مؤكدًا أن "100 مليون صحة" مبادرة لم تحدث تحولاً فى المشهد الصحى بمصر فحسب، بل شكلت أيضًا سابقة عالمية فى مكافحة التهاب الكبد الفيروسى.

ونوه الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن معدلات الشفاء من فيروس سى ارتفعت لتصل لـ 99%، وإنقاذ ملايين الأرواح، موضحًا أن هذا الإنجاز ليس مجرد إحصائية، بل يمثل تتويجا للجهود المصرية، والاستراتيجيات المبتكرة، والإرادة الجماعية للمواطنين والحكومة المصرية، وقد كان هذا الإنجاز الرائع شرفا لمصر كونها الدولة الأولى التى تحصل على الفئة الذهبية من منظمة الصحة العالمية لجهودها الرائدة فى القضاء على التهاب الكبد سى.

ولفت إلى أن هذا النجاح يضع مسئولية كبيرة على عاتق الدولة المصرية، حيث قامت مصر بتوسيع خبرتها ونقلها إلى الأشقاء بالدول الأفريقية، مما عزز التعاون وتبادل المعرفة، وتأكيد الالتزام المشترك والجهود التعاونية للتغلب على هذا التحدى، ليس فقط داخل مصر ولكن فى جميع أنحاء القارة.

ودعا المجتمع إلى توحيد الجهود فى مكافحة جميع أشكال التهاب الكبد الفيروسى، مؤكدًا استعداد مصر الدائم لتبادل الخبرات فى هذا المجال، كما أكد ضرورة زيادة التمويل العالمى لجعل الفحص والعلاج متاحين بسهولة فى جميع أنحاء العالم.