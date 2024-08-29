نجاح جراحة دقيقة بالأقصر لإيقاف نزيف بالمخ لطفلة 8 سنوات تعرضت لطعن فى الرأس

الأقصر - أحمد مرعى

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الكرنك الدولى التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، فى إجراء جراحة دقيقة لوقف نزيف بالمخ ورفع عظام الجمجمة، وذلك تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.



وشملت الجراحة إيقاف نزيف المخ من مصادره، وترقيع الأغشية السحائية ورفع العظام المنخسفة للجمجمة لفتاة تبلغ من العمر 8 سنوات، والتى كانت قد استقبلتها مستشفى الكرنك الدولى، بعد اعتداء من آخرين عليها بطعن سكين فى الرأس.



وعلى الفور تم إجراء الإشعات والفحوصات وتبين اختراق السكين لعظام الجمجمة والمخ، وقام فريق من قسم جراحة المخ والأعصاب بالتدخل الجراحى للمريضة وإزالة السكين واستكشاف الجرح، وتبين وجود اختراق السكين للأغشية السحائية ونزيف بالمخ، تم التدخل الجراحى السريع بواسطة فريق متخصص من أمهر استشارى أخصائى المخ والأعصاب واستشارى التخدير بمستشفى الكرنك الدولى.



ونجح الأطباء فى إيقاف نزيف المخ من مصادره وترقيع الأغشية السحائية، ورفع العظام المنخسفة للجمجمة، وقد تماثلت المريضه للشفاء والخروج إلى منزلها بعد 36 ساعة من الجراحة بحالة صحية جيدة، حيث تكون الفريق الجراحى من الدكتور عمرو محمد طايل استشارى جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد عبد العزيز أخصائى جراحة المخ والأعصاب، ويتكون فريق التخدير من الدكتور أحمد إسماعيل استشارى التخدير، والدكتورة أمنية محمد أخصائية التخدير، إلى جانب مشاركة التمريض محمد حسين وعبد الله.