اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2024 05:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

نجاح جراحة دقيقة بالأقصر لإيقاف نزيف بالمخ لطفلة 8 سنوات تعرضت لطعن فى الرأس

الخميس، 29 أغسطس 2024 04:39 م
نجاح جراحة دقيقة بالأقصر لإيقاف نزيف بالمخ لطفلة 8 سنوات تعرضت لطعن فى الرأس رفع عظام الجمجمة
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الكرنك الدولى التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، فى إجراء جراحة دقيقة لوقف نزيف بالمخ ورفع عظام الجمجمة، وذلك تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.


وشملت الجراحة إيقاف نزيف المخ من مصادره، وترقيع الأغشية السحائية ورفع العظام المنخسفة للجمجمة لفتاة تبلغ من العمر 8 سنوات، والتى كانت قد استقبلتها مستشفى الكرنك الدولى، بعد اعتداء من آخرين عليها بطعن سكين فى الرأس.


وعلى الفور تم إجراء الإشعات والفحوصات وتبين اختراق السكين لعظام الجمجمة والمخ، وقام فريق من قسم جراحة المخ والأعصاب بالتدخل الجراحى للمريضة وإزالة السكين واستكشاف الجرح، وتبين وجود اختراق السكين للأغشية السحائية ونزيف بالمخ، تم التدخل الجراحى السريع بواسطة فريق متخصص من أمهر استشارى أخصائى المخ والأعصاب واستشارى التخدير بمستشفى الكرنك الدولى.


ونجح الأطباء فى إيقاف نزيف المخ من مصادره وترقيع الأغشية السحائية، ورفع العظام المنخسفة للجمجمة، وقد تماثلت المريضه للشفاء والخروج إلى منزلها بعد 36 ساعة من الجراحة بحالة صحية جيدة، حيث تكون الفريق الجراحى من الدكتور عمرو محمد طايل استشارى جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد عبد العزيز أخصائى جراحة المخ والأعصاب، ويتكون فريق التخدير من الدكتور أحمد إسماعيل استشارى التخدير، والدكتورة أمنية محمد أخصائية التخدير، إلى جانب مشاركة التمريض محمد حسين وعبد الله.

IMG-20240829-WA0009

 

 







الاقصر

اخبار الاقصر

انقاذ طفلة بالاقصر

اخبار المحافظات

الرعاية الصحية بالاقصر

اخبار اليوم




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة