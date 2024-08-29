ميناء الإسكندرية: شحن وتفريغ 40 سفينة محملة بالسلع الاستراتيجية خلال 24 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا حيث تم دخول وخروج عدد 35 سفينه في 24 ساعة الى ارصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة أبرزهم سفن البضائع العامة والصب الجاف والحاويات والصب السائل.

وقال بيان اليوم إنه يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 40 سفينة بواقع 22 سفينة بضائع عامة و11 سفينه صب جاف و4 سفن حاويات و3 سفن صب سائل كما تم تداول 2800 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1420 حاوية مكافئة.

بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1380 حاوية بما يشكل 49.3% تقريبا بما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيلة فقد تم تداول 194 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وجه اللواء بحري أحمد حواش - رئيس مجلس الاداره بضروره الإلتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية فى كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.