مطار مرسى علم يستقبل اليوم 19 رحلة دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، طوال ساعات اليوم الخميس، 19 رحلة طيران دولية، من بين 152 رحلة يستقبلها المطار والتى بدأت من السبت الماضى حتى غد الجمعة.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم، ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 19 رحلة طيران، بينها 4 رحلات من دولة التشيك، و3 رحلات من ألمانيا، ورحلتين من سويسرا، و 5 رحلات من إيطاليا، ورحلة من هولندا، ورحلتين داخليتين.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى غد الجمعة 152 رحلة طيران تصل من 14 دولة أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.