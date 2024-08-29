مديرية التعليم بالمنيا تبحث الاستعداد للعام الدراسى الجديد

المنيا-حسن عبد الغفار

عقد الدكتور على عبد السلام رجب القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، اجتماعا بموجهى عموم المواد الدراسية الأساسية والأنشطة، ومديرى المدارس الرسمية والمتميزة للغات، لمناقشة خطة الاستعدادات لبداية العام الدراسى الجديد والارتقاء بالعملية التعليمية، بحضور سحر عبد الرحيم مدير إدارة التعليم الثانوى العام، وأحمد عبد المحسن مدير إدارة المدارس الرسمية للغات.

وأكد مدير عام التعليم العام، على الجميع بضرورة الاستعداد الجيد لبداية العام الدراسى الجديد و الالتزام بأقصى درجات الانضباط للعاملين بالمدارس خلال الفترة القادمة وسرعة الانتهاء من إعداد قوائم الفصول حسب تعليمات المنظمة فى هذا الشأن و سرعة إعداد الجداول الدراسية وفق خطة المناهج الدراسية حسب المراحل التعليمية.



ولفت مدير عام التعليم إلى أنه تم مناقشة جميع ما ورد بالاجتماع الأخير لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مع مديرى المديريات التعليمية ، وكذلك تنفيذ كل ما ورد بالكتاب الدورى والقرارات الوزارية الأخيرة المرسلة للإدارات التعليمية و على تحقيق الانضباط التام داخل المدارس والمتابعة الجادة للعملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم مع بذل أقصى جهد ممكن لتعظيم الاستفادة من أدوارها التربوية.