اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يتفقد مستوى الخدمات المقدمة بأحياء العرب والشرق.. صور

الخميس، 29 أغسطس 2024 02:58 م
محافظ بورسعيد يتفقد مستوى الخدمات المقدمة بأحياء العرب والشرق.. صور محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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واصل اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، جولاته الميدانية التفقدية، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة داخل أحياء بورسعيد .


تفقد محافظ بورسعيد، عدد من المناطق بالضواحي  ، للوقوف ميدانياً على أعمال رفع كفاءة الشوارع والارتقاء بمستوى النظافة وإزالة الاشغالات والتعديات ، رافقه خلالها رئيس حي الضواحي سمر الموافي وعدد من الأجهزة التنفيذية .

كما تفقد محافظ بورسعيد شارع الثلاثيني بحي الشرق ، مشدداً خلال جولته الميدانية ، على أصحاب المحال ، بضرورة إزالة التعديات والاشغالات على حرم الطريق ،  والالتزام بالمساحات القانونية المقررة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة ،  وتحقيق السيولة في حركة المواطنين والسيارات ، رافقه خلالها رئيس حي الشرق لمياء الجيار .

كما أكد المحافظ، على رؤساء الأحياء بمواصلة الحملات المكثفة لعودة الانضباط في الشارع البورسعيدي ، و منع التعدي على حرم الطريق ،  وتحقيق أعلى درجة من الانضباط  .


وجه محافظ بورسعيد، بمواصلة وتكثيف الجهود في ملف النظافة، والمتابعة الميدانية للأعمال الجارية في هذا الملف، نظراً لأهميته في الحفاظ على بيئة صحية آمنة للمواطنين .

والتقى اللواء محب حبشي عددا من الاهالي، واستمع لمطالب المواطنين ، مؤكدا علي تقديم كامل الدعم للأهالي لتطوير الطرق لتحقيق الواجهة الحضارية والجمالية والانضباط في الشوارع بأحياء بورسعيد وتحقيق أفضل خدمات للمواطنين  .

 

المحافظ خلال جولته
المحافظ خلال جولته

 

المحافظ ورئيس حي الضواحي
المحافظ ورئيس حي الضواحي

 

المحافظ ورئيس حي الشرق
المحافظ ورئيس حي الشرق

 

جولة المحافظ
جولة المحافظ

 







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