محافظ بورسعيد يتفقد مستوى الخدمات المقدمة بأحياء العرب والشرق.. صور

بورسعيد - محمد عزام

واصل اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، جولاته الميدانية التفقدية، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة داخل أحياء بورسعيد .



تفقد محافظ بورسعيد، عدد من المناطق بالضواحي ، للوقوف ميدانياً على أعمال رفع كفاءة الشوارع والارتقاء بمستوى النظافة وإزالة الاشغالات والتعديات ، رافقه خلالها رئيس حي الضواحي سمر الموافي وعدد من الأجهزة التنفيذية .

كما تفقد محافظ بورسعيد شارع الثلاثيني بحي الشرق ، مشدداً خلال جولته الميدانية ، على أصحاب المحال ، بضرورة إزالة التعديات والاشغالات على حرم الطريق ، والالتزام بالمساحات القانونية المقررة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة ، وتحقيق السيولة في حركة المواطنين والسيارات ، رافقه خلالها رئيس حي الشرق لمياء الجيار .

كما أكد المحافظ، على رؤساء الأحياء بمواصلة الحملات المكثفة لعودة الانضباط في الشارع البورسعيدي ، و منع التعدي على حرم الطريق ، وتحقيق أعلى درجة من الانضباط .



وجه محافظ بورسعيد، بمواصلة وتكثيف الجهود في ملف النظافة، والمتابعة الميدانية للأعمال الجارية في هذا الملف، نظراً لأهميته في الحفاظ على بيئة صحية آمنة للمواطنين .

والتقى اللواء محب حبشي عددا من الاهالي، واستمع لمطالب المواطنين ، مؤكدا علي تقديم كامل الدعم للأهالي لتطوير الطرق لتحقيق الواجهة الحضارية والجمالية والانضباط في الشوارع بأحياء بورسعيد وتحقيق أفضل خدمات للمواطنين .



المحافظ خلال جولته



المحافظ ورئيس حي الضواحي



المحافظ ورئيس حي الشرق