محافظ المنيا يوافق على فتح قاعات فى المدارس الرسمية المتميزة للغات

المنيا - حسن عبد الغفار

فى إطار اهتمامه المتواصل بتلبية احتياجات المواطنين، عقد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اليوم الخميس، لقاءً موسعًا مع أهالى مركز ومدينة بنى مزار لمناقشة مجموعة من الطلبات والمشكلات التى تواجههم.

حرص المحافظ خلال اللقاء على الاستماع لكل مواطن، مؤكدًا على أهمية إيجاد حلول سريعة وفعالة فى إطار القانون والمسؤولية المجتمعية، من أجل تحسين جودة الحياة وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وافق المحافظ خلال اللقاء على فتح قاعات إضافية لرياض الأطفال فى مدارس الرسمية المتميزة للغات، لتلبية الطلب المتزايد على التعليم فى هذه المدارس. كما ناشد المواطنين بسرعة تقنين أوضاعهم للاستفادة من التسهيلات التى تقدمها الدولة، مشيرًا إلى أهمية استغلال الأراضى غير المستغلة التابعة لأملاك الدولة فى إقامة مشروعات ذات نفع عام.

فى سياق آخر، أكد اللواء كدوانى على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدًا بالإنجازات التى حققتها فى المنيا حيث تم تنفيذ 3209 مشروعات فى خمسة مراكز خلال المرحلة الأولى، ما يعود بالفائدة على نحو 3 ملايين مواطن، إلى جانب استهداف 1.5 مليون مواطن فى 102 قرية بمركزى بنى مزار وسمالوط فى المرحلة الثانية.

وفى إطار استجابته لطلبات المواطنين، وجه المحافظ فرع الأبنية التعليمية بمراجعة قرارات تخصيص المدارس، وحل مشكلة الإنترنت فى مدارس القرى، كما كلف شركة المياه ورئيس قرية صفط أبو جرج بتنظيف المحابس وتوصيل المياه لعزبة الصعايدة وتغطية ترعة أبو عسيل بالتنسيق مع الزراعة.

كما وافق المحافظ على عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين، والتى تضمنت موضوعات متنوعة مثل مشكلات الصرف الصحى، رصف الطرق، توصيل المرافق، النظافة، الترخيص، وتموين السلع. كما كلف التضامن الاجتماعى بدراسة الحالات الإنسانية وإدراج المستحقين فى برامج الدعم بعد إجراء البحوث الاجتماعية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

حضر اللقاء النواب إيهاب عبد العظيم، إيهاب رمزى، وسعودى عبد الرحمن أعضاء البرلمان، إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، ونجلاء حمدى، مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، ورؤساء الأحياء والوحدات القروية، وممثلى الجهات التنفيذية المختلفة بالمحافظة.