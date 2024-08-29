اليوم السابع
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محافظ المنيا عن مستشفى بنى مزار صرح طبى كبير فى انتظار أهالى مركز منتصف العام القادم

الخميس، 29 أغسطس 2024 11:52 م
محافظ المنيا عن مستشفى بنى مزار صرح طبى كبير فى انتظار أهالى مركز منتصف العام القادم جانب من الجولة
المنيا - حسن عبد الغفار

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قام اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بجولة ميدانية لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بمستشفى بني مزار الجديد، بنسبة تنفيذ بلغت 85% وبتكلفة مالية تجاوزت 700 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن المستشفى يمثل إنجازًا صحيًا كبيرًا، حيث سيوفر خدماته لأهالي مركز بني مزار والمناطق المجاورة، مؤكداً أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية بحلول شهر مارس المقبل ، ليبدأ التشغيل التجريبى للمستشفى وتقديم الخدمات الصحية للمرضى منتصف العام القادم.


رافق المحافظ خلال الزيارة عدد من نواب البرلمان، وإكرام محمود رئيس مركز بني مزار، ووكلاء وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي، ومسؤولي التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.







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