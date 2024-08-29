متحدث "الحكومة" يزف بشرى سارة بشأن أزمة الكهرباء.. وسبب تأخر افتتاح المتحف الكبير

كتب محمد شعلان

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طمأن المواطنين خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بأن الدولة تخطط لدعم قطاع الكهرباء؛ من خلال توفير الموارد اللازمة لتشغيل المولدات وضمان عدم قطع الكهرباء مرة أخرى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا”، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "ON"، اليوم الخميس، أن الجهود مستمرة لمواجهة الاستهلاك الزائد للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف القادم؛ حيث سيتم إدخال الطاقات الجديدة والمتجددة ضمن الشبكة القومية للكهرباء، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تغطية الاستهلاك الزائد وضمان استقرار الإمدادات.

وشدد على أن الحكومة تعمل على الانتهاء من المشروعات التي تم الاتفاق عليها، وكذلك دعم الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لضمان توفير احتياجات المواطنين وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وحول موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، أشار إلى أن الموعد النهائي للافتتاح لم يحدد بعد؛ نظرًا لوجود عدة اعتبارات يتم أخذها في الحسبان، منوها أن الحكومة تسعى لجعل الحدث بصورة مشرفة للدولة، وسيتم اختيار الموعد الملائم لذلك، وأكد أن التجهيزات للمتحف شبه مكتملة، مع استمرار أعمال تطوير المنطقة المحيطة لتكون ملائمة لافتتاح المتحف بشكل يليق بالدولة.

